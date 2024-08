Scossa di terremoto in provincia di Viterbo, magnitudo 3.0

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto stamattina vicino a Canino, in provincia di Viterbo. Due sono state le scosse: la prima intorno alle sette, la seconda verso le 9, entrambe registrate dalla sala sismica dell'Ingv di Roma.

Paura tra gli abitanti che sono scesi in strada.

L'epicentro del sisma è stato localizzato dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a nove chilometri di profondità nella zona di Canino, ma è stato avvertito chiaramente anche nei comuni limitrofi: a Tessennano, Montalto di Castro, Arlena di Castro, Cellere, e Tuscania, le persone sono scese in strada dopo aver sentito la terra tremare. Anche se al momento non risultano danni a cose o persone, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, per effettuare dei sopralluoghi, al fine di capire se il sisma possa aver creato problemi di staticità alle strutture.

"È stato un forte spavento, ma fortunatamente non ci sono stati né feriti, né danni alle strutture" ha dichiarato il sindaco di Canino Giuseppe Cesetti. "La prefettura è già stata avvertita, così come è stato attivato, il gruppo di protezione civile per le emergenze del Comune. - ha continuato - Fortunatamente oltre allo spavento non ci sono state conseguenze, e lentamente sta ritornando la normalità. Ora sono presenti sul posto i vigili del fuoco, per le opportune verifiche, stiamo battendo palmo a palmo tutte le strutture della città, ma fino ad ora sembra essere tutto a posto."





Riproduzione riservata © Copyright ANSA