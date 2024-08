Minaccia passanti con bottiglie rotte, arrestato

Minacciava i passanti davanti al teatro Brancaccio impugnando bottiglie rotte e quando i poliziotti, dopo averlo invitato inutilmente a buttarle , sono intervenuti per bloccarlo, c'è stata una colluttazione: due agenti sono rimasti feriti e l'uomo - un 36enne, originario del Pakistan .,già in passato responsabile di aggressioni- è stato arrestato per resistenza per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo essere stato condotto in commissariato.

Gli equipaggi delle autoradio dei commissariati di Flaminio e Villa Glori sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 che indicava la presenza di un uomo che in via Merulana seminava il panico, minacciando i passanti con bottiglie rotte.

Gli agenti hanno provato inutilmente a farlo desistere, ma quando si sono resi conto che stava per passare vicino a lui una donna con un neonato nel passeggino, sono intervenuti per bloccarlo. Nella colluttazione che ne è seguita due agenti hanno riportato ferite giudicate guaribili in sei e sette giorni.

Dagli accertamenti compiuti in commissariato è risultato che l'uomo era già stato responsabile di aggressioni anche nei confronti delle forze dell'ordine.L'arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Roma su richiesta della procura.





