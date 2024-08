Chiede di sedersi, accoltellato sulla metro C a Roma

Accoltellato sulla banchina della metro di Roma solo per avere chiesto a due ragazzi di fargli spazio perchè voleva sedersi.

E' accaduto sulla linea C alla fermata Torre Gaia. Vittima un ragazzo gambiano di 28 anni colpito da un ragazzo di origine egiziana fermato insieme a un connazionale dai carabinieri.

La discussione tra i tre, di prima mattina, è degenerata a coltellate. La vittima è stata soccorsa dai vigilantes e gli aggressori fermati poco dopo.

Il ferito, portato con codice rosso al policlinico di Tor Vergata, è stato operato. Le immagini delle telecamere di sorveglianza son al vaglio dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione.



