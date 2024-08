L'assessore Regimenti visita medicina protetta di Belcolle

"Il reparto di Medicina protetta dell'ospedale Belcolle di Viterbo, è un punto di riferimento per tutta la sanità penitenziaria del Lazio." Così, questa mattina l'assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all'Università della Regione Lazio, che era nel capoluogo in visita all'ospedale Belcolle.

"Non mancano le criticità, come la carenza di personale sanitario e la difficoltà nel gestire i soggetti in attesa della Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza - ha continuato Regimenti - Al direttore sanitario facente funzioni, il dottore Antonio Rizzotto, e al direttore di Medicina protetta e delle Malattie infettive, il dottore Giulio Starnini, ho manifestato tutto il sostegno della Regione Lazio nell'impegno al diritto alle cure dei detenuti e nel miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori.

Il modello di gestione dei detenuti, con un piano di presa in carico personalizzata, è sicuramente un sistema da valorizzare e potenziare, così come auspico che i posti letto possano essere implementati dai dieci attuali. Coinvolgeremo la struttura di Medicina protetta nel tavolo interistituzionale per la stesura di un piano regionale di prevenzione dei suicidi. Per la giunta Rocca - ha concluso - l'attenzione alle condizioni di detenzione, il potenziamento dei programmi per il reinserimento sociale e la garanzia del diritto alle cure dei detenuti rappresentano una priorità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA