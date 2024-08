Spesso a Norcia la donna uccisa alle porte di Roma e il marito

Frequentava Norcia con una certa regolarità Domenico Ossoli, l'uomo di 74 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie Annarita Morelli, 72, dalla quale si stava separando, a Fonte Nuova, comune alle porte di Roma. Anche la donna era conosciuta nella città umbra.

"Più di qualche volta erano insieme" ha detto all'ANSA la titolare di un negozio della zona. "Negli ultimi tempi - ha aggiunto - lui però veniva da solo. L'ultima volta 10-15 giorni fa".

A chi li ha visti, i due apparivano "gentili e sereni".

A Norcia non escludono che Ossoli possa avere avuto una seconda casa nella Valnerina umbra. Ex autista di autobus in pensione, l'uomo aveva la passione per la caccia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA