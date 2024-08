Padre e figlio salvati sui monti Lepini dopo una caduta

Sono stati recuperati intorno alle 3 della notte i due escursionisti, padre e figlio minorenne, rimasti bloccati sui monti Lepini al confine tra le province di Frosinone e Latina dopo che il padre è scivolato restando bloccato per la lussazione di una spalla e la sospetta frattura di un polso.

La coppia era partita da Croce Sprone Maroni a Morolo ed aveva avuto l'incidente dopo oltre un'ora di cammino.

L'allarme è scattato intorno alle 23.30 di lunedì notte attivando la squadra 1A dei Vigili del Fuoco che si è messa in marcia raggiungendo la zona Sant'Angelo - Santa Serena in territorio di Supino. I soccorritori sono partiti a piedi dal fontanile di Santa Serena ed hanno raggiunto tramite il Gps il punto nel quale i due escursionisti erano bloccati.

Una volta sul posto e vista la zona molto impervia hanno attivato il Soccorso Alpino e tramite loro anche l'Aeronautica Militare che ha fatto alzare in volo un elicottero attrezzato per le operazioni in condizioni di scarsa visibilità ed il recupero di feriti. L'operazione è stata conclusa verso le 3 della notte, recuperando padre e figlio ed affidandoli alle cure del 118.



