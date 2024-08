Morte Satnam, concesso permesso soggiorno a testimoni fatti

"Un ringraziamento sincero e sentito va al Questore di Latina, all'Ufficio Immigrazione e a tutto il personale della Polizia di Stato per il raggiungimento di un risultato importante. Poche ore fa il lavoratore che aveva assistito il 17 giugno all'incidente e all'abbandono di Satnam Singh vicino casa con il braccio staccato, e aveva lanciato la prima richiesta di aiuto e altri due compagni di lavoro presenti durante i drammatici fatti, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per casi speciali". Ne danno notizia Stefano Morea, Segretario Generale Flai Cgil Roma e Lazio, e Laura Hardeep Kaur, Segretaria Generale Flai Cgil Frosinone Latina, all'uscita dalla Questura di Latina.

"E' un atto di giustizia e civiltà nei confronti di lavoratori che si sono messi a disposizione, raccontando e denunciando quanto era accaduto e rischiando in prima persona.

Sin dalle prime ore successive al gravissimo ferimento di Satnam abbiamo sperato in tale risultato. Crediamo sia un atto doveroso verso questi lavoratori e necessario per fare piena giustizia e verità su quanto accaduto a Satnam. "Anche questa parte della vicenda - proseguono i due sindacalisti - mette in evidenza la difficoltà dei tanti lavoratori stranieri, che seppur giunti in Italia con il visto e il nulla osta, si trovano, non per loro colpa, senza contratto e senza permesso di soggiorno e quindi in uno stato di fragilità e ricattabilità estremi, tali da rendere difficile denunciare anche chi li sfrutta o peggio. Da oggi - concludono Morea e Kaur - questi tre lavoratori non sono più invisibili e possono lavorare e vivere esercitando nella interezza i propri diritti, ma sono e saranno anche un esempio per tanti altri a superare la paura e il silenzio".



