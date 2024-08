Lazio vola in Inghilterra, domani sfida al Southampton

La Lazio è pronta ad affrontare la sesta amichevole pre stagionale, che vedrà i biancocelesti opposti al Southampton. La truppa laziale, infatti, è arrivata all'aeroporto verso le 16.30 per spiccare il volo direzione Inghilterra dove domani, con fischio d'inizio alle ore 20.30, giocherà contro al St.Mary's Stadium contro i padroni di casa del Southampton.

Dopo il match, però, la squadra di Baroni non tornerà subito a Formello ma si sposterà in Spagna per chiudere il suo giro di amichevoli estive contro il Cadice, match che vedrà le due squadre impegnate il 10 agosto.



