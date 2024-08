Non si ferma ad alt e fugge per il centro di Gaeta,arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 23 anni, con precedenti per spaccio di stupefacenti, il quale lo scorso giovedì pomeriggio non si è fermato all'alt dei militari rendendosi protagonista di una rocambolesca fuga tra le vie del centro del comune in provincia di Latina, estesasi per circa due chilometri. Una volta vistosi braccato e senza via d'uscita, il ventitreenne ha abbandonato la propria auto tentando di dileguarsi a piedi e, nuovamente raggiunto dai carabinieri, ha opposto contro di loro un'energica resistenza, procurando lievi lesioni ad uno dei militari. Per questo motivo è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e sottoposto, di concerto con l'autorità giudiziaria, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del successivo giudizio.



