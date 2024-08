Identificato giovane ucciso nel Frusinate, fermato conoscente

Si chiamava Mourad El Guerouani ed aveva 24 anni il giovane marocchino morto nella notte poco prima delle 2 a causa di una coltellata all'addome ricevuta al culmine di una lite con un suo connazionale avvenuta in via San Giovanni Battista a Pontecorvo, zona che frequentava da alcuni mesi appoggiandosi di volta in volta da amici diversi tra la città e Formia dove lavorava nel lido Barracuda di Gianola.

Al momento è in stato di 'fermo di identificazione' presso la caserma dei carabinieri di Pontecorvo un suo connazionale la cui posizione ora è al vaglio del sostituto procuratore di Cassino Chiara Fioranelli. Si tratta di un 30enne residente da anni a Pontecorvo: i carabinieri hanno posto i sigilli alla sua abitazione, lungo la Provinciale che conduce a Pico.

Stando ad una prima ed ancora provvisoria ricostruzione, Mourad El Guerouani ed il fermato avevano trascorso insieme la serata di ieri e con loro c'erano anche altri ragazzi italiani.

All'improvviso è nata la lite: le cause non sono ancora chiare.

Al culmine della discussione è comparso il coltello ed è stato sferrato il colpo mortale, in una zona poco distante dall'isola ecologica di Pontecorvo. È un'area sottoposta a videosorveglianza: il Comune ha già messo a disposizione degli inquirenti le immagini e vengono visionate per trovare conferme al racconto che poco alla volta si sta delineando.



