Billy Cobham a Roma chiude Summertime alla Casa del Jazz

Gran finale con Billy Cobham per Summertime, il Festival estivo di Musica per Roma che dal 5 giugno ha proposto alla Casa del Jazz due mesi di grande musica con più di 50 concerti e spettacoli. Il batterista americano di origini panamensi salirà sul palcoscenico di Villa Osio il 6 giugno alle 21 in quartetto con Rocco Zifarelli (chitarra), Gary Husband (tastiere), Michael Mondesir (basso) e Marco Lobo (percussioni). Ottanta anni compiuti lo scorso maggio, Cobham si è fatto conoscere, nel mondo del jazz nei primi anni Settanta con la Mahavishnu Orchestra, formata con il chitarrista John McLaughlin. In precedenza aveva suonato la batteria per grandi nomi del calibro di Horace Silver e George Benson, e aveva partecipato alla registrazione del leggendario disco "Bitches Brew" di Miles Davis. Ha collaborato con grandi artisti, come Peter Gabriel e i Grateful Dead, ha avuto una carriera solista straordinaria ricca di registrazioni e momenti che hanno avuto un grande impatto sulla storia della musica e del Jazz. Nel 2023, sono trascorsi 50 anni dalla pubblicazione del suo debutto solista, "Spectrum". Caratterizzato da brani come "Stratus", "Spectrum" e "Red Baron", l'album si pone come una pietra miliare della "fusion" nella storia del jazz. Il disco ha ancora oggi un forte impatto e verrà celebrato nel concerto romano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA