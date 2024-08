Parigi: Simonelli 'in semifinale non dovrò contenermi'

"Sensazioni buone questa mattina.

Sono partito forte, non mi aspettavo di stare così bene già da oggi infatti alla fine ho gestito l'arrivo. Oggi ho spinto al 60% ma in semifinale non mi devo contenere". Lo ha detto Lorenzo Simonelli, ostacolista azzurro, che questa mattina si è qualificato per le semifinali dei 110 ostacoli di Parigi 2024.

"Non mi interessava la posizione oggi, solo la qualifica - ha proseguito - Stadio? Non mi aspettavo così tanta gente dal mattino. Sembrava di correre in uno show". Infine sulle condizioni del villaggio olimpico: "Si sta una meraviglia, ci si adatta. Troppi privilegi dobbiamo avere...".



