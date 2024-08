Parigi: Furlani 'villaggio? Fatto gare dove si stava peggio'

"Come si sta al villaggio? Dipende, ma io ho fatto gare in cui si sopravviveva peggio. A quanto pare nessuno ha fatto gare regionali…". Lo ha detto Mattia Furlani dopo aver staccato il pass per la finale dei Giochi con 8.01.

"Lo Stade de France? Contesto da paura. La pedana è particolare, fare 8 metri oggi non era per tutti - ha aggiunto -. Ora che ho calibrato meglio la rincorsa bisogna riproporla al primo salto in finale". A chi gli chiede se tre anni fa durante i Giochi di Tokyo che vide in tv pensava di vivere un momento del genere ha risposto: "Nel periodo di Tokyo saltavo in alto, nemmeno l'ho guardata la finale di lungo. Fa un certo effetto stare in finale tre anni dopo".



