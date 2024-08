Incidente tra auto e moto sull'Appia, morto un 28enne

Un giovane di 28 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto al km 91 dell'Appia, nel territorio di Terracina. È qui che, da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del nucleo operativo Radiomobile grazie alla testimonianza di un automobilista, il ventottenne, probabilmente a causa di un malore, ha invaso la corsia opposta, centrando frontalmente un camion che arrivava dall'altro lato della strada, in direzione Latina. Del tutto inutili i soccorsi per il ventottenne, originario di Gaeta ma residente a Roma, il quale ha perso la vita sul colpo. Si tratta del secondo incidente mortale nel giro di 24 ore nella provincia di Latina, dato che questa notte lo scontro tra uno scooter e un'auto sul lungomare di Gaeta non ha lasciato scampo ad un trentenne di Formia.



