Parigi: Quadarella, 'Ci ho creduto fino ai 600 metri, poi...'

"Ci ho credito fino ai 600. Non è arrivata la medaglia ma un record italiano. Questo mi conferma che nei 1500 potevo fare meglio ma va bene così. Non è arrivata la medaglia sono due quarti posti ma sono contenta così. Non ho mollato mai. Sono contenta di aver reagito, di non aver mollato e questo mi sarà utile per il futuro". Simona Quadarella commenta così, con RaiSport, il suo quarto posto negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Parigi.

"Ho avuto un grandissimo supporto. Ho avuto una marea di messaggi di incoraggiamento: la mia famiglia, il mio fidanzato, le mie amiche. Il mio allenatore mi ha mandato un messaggio che mi ha fatto piangere di commozione e mi ha dato la carica per fare questi 800", conclude la nuotatrice italiana.



