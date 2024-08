Matteo Mancuso, fuoriclasse della chitarra, in scena a Roma

Matteo Mancuso, giovanissimo fuoriclasse della chitarra, è il protagonista del concerto in programma domenica 4 agosto alle 21 alla Casa del Jazz. Classe 1996, enfant prodige cresciuto nella provincia di Palermo, si è avvicinato al mondo della musica già da piccolo grazie anche al padre, Vincenzo Mancuso, grande chitarrista e produttore ben noto nell'industria musicale. Sul palcoscenico di Summertime, nel parco suggestivo di Villa Osio, Matteo Mancuso suonerà in trio con Riccardo Oliva (basso e tastiere) e Gianluca Pellerito (batteria) per proporre il suo primo album solista intitolato "The Journey", che delinea la sua natura musicale poliedrica e incarna il percorso musicale di un giovane che assorbe, interpreta e elabora ciò che lo ha appassionato. I brani dell' album sono un tributo alle sue radici, agli artisti e ai generi che hanno avuto un impatto enorme sulla sua musica.



