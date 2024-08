A Guidonia si rompe conduttura idrica, molte strade allagate

Si rompe una conduttura idrica di notevoli dimensioni nel comune di Guidonia Montecelio e molte strade si sono completamente allagate. In Corso Italia, dove è avvenuto il guasto, sono intervenuti i vigili del fuoco inviati dalla sala operativa del Comando di Roma. Per l'importante fuoriuscita di acqua sono stati fatti sgomberare i piani seminterrati e chiuse diverse strade, con diversi disagi per il traffico locale. Sul posto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale con il sindaco, la Polizia Municipale, il gestore degli impianti pubblici e la Protezione Civile.



