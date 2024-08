Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è scoppiato questa mattina sulla collina di Castelnuovo di Porto, comune alle porte di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con dieci squadre. Disposta l'evacuazione di alcune abitazioni che si trovano nell'area coinvolta dalle fiamme. In via precauzionale è stato allertato anche il personale del 118 per eventuali richieste di primo soccorso. In ausilio stanno operando anche quattro elicotteri.





