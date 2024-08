Termovalorizzatore Roma, proposta aggiudicazione gara ad Acea

La Commissione giudicatrice per l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo al termovalorizzatore di Roma Capitale ha concluso il suo lavoro, proponendo l'aggiudicazione della gara al raggruppamento di impresa composto da Acea Ambiente, quale capogruppo, con Hitachi Zosen Inova Ag, Suez Italy Spa, Vianini Lavori Spa e Rmb Spa.

Tale proposta è stata trasmessa al Rup (Responsabile unico del procedimento) che avvierà immediatamente le verifiche e le procedure relative alle autorizzazioni. Allo stesso tempo avvierà la selezione della società che sarà incaricata della verifica in corso d'opera del progetto dell'impianto.

Prosegue dunque come previsto l'iter per arrivare alla realizzazione del termovalorizzatore di Roma Capitale. È quanto fa sapere una nota del Campidoglio.



