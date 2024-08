Task force carabinieri a Termini, 4 arresti e 7 denunce

Quattro arresti e sette denunce.

Questo il bilancio del servizio di controllo straordinario effettuato dai carabinieri in tutta l'area di Roma Termini, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S.

Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe.

Alla stazione i miliari del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato per furto, un 22enne italiano, disoccupato, che è stato bloccato da un addetto alla sicurezza di un esercizio commerciale subito dopo aver sottratto e cercato di fuggire con addosso diversi prodotti di cosmesi, del valore di circa 160 euro, sottratti poco prima dagli scafali. Tra le persone in transito nella stazione gli stessi militari hanno controllato e identificato un 32enne italiano, già con precedenti, risultato destinatario di un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma con quella della custodia cautelare in carcere. In via Amendola, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno arrestato due stranieri di 26 anni, senza fissa dimora e con precedenti, dopo essere stati notati cedere una dose di hashish di circa 1 grammo, in cambio di 10 euro, ad un acquirente che è stato poi identificato e segnalato quale assuntore. La successiva perquisizione personale dei due soggetti ha permesso di rinvenire la somma contante di 620 euro, che è stata sequestrata poiché ritenuta provento della pregressa attività di spaccio.





