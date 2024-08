Spari contro un bus di linea in sosta al capolinea alla periferia di Roma. E' accaduto nella notte a Grotte Celoni. A quanto riscostruito, il colpo d'arma da fuoco è stato esploso da un'auto in sosta e ha mandato in frantumi un finestrino. Non si registrano feriti. Indaga la polizia.



