Pista ciclopedonale collegherà aeroporto con città di Fiumicino

Presso gli uffici comunali di Fiumicino si e' svolto un incontro per l'esame del progetto per la realizzazione della nuova pista ciclo pedonale, che verrà ideata e portata a compimento da Adr, che collegherà l'aeroporto con l'ingresso della città.

L'infrastruttura, che si estenderà per una lunghezza di circa 2,5 km, collegherà i punti di accesso alle navette bus presso l'Aeroporto Leonardo da Vinci. Alla riunione presenti il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il Vice Sindaco, Giovanna Onorati, il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, i tecnici comunali, il Presidente e l'Amministratore delegato di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata e Marco Troncone, ed i tecnici di Adr. Il percorso costeggerà i reperti archeologici e si svilupperà all'interno della Riserva naturale, fino a raggiungere il limite del "Corridoio della mobilità C5", dove sono in corso di lavori d'inversione da parte di Anas. L'opera, che prevede una spesa complessiva di circa 1,8 milioni di euro e che faciliterà l'accesso ciclabile da e per l'aeroporto, connettendosi anche al centro abitato di Fiumicino, dove e' presente una rete di ciclabili, sarà realizzata entro dicembre 2024.

"Un esempio di come la sinergia tra Adr e l'Amministrazione comunale possa portare a risultati significativi per la città.

La nuova pista ciclo pedonale non solo renderà più agevole l'accesso all'aeroporto, ma offrirà un'opzione di trasporto sostenibile e piacevole, valorizzando il nostro patrimonio archeologico e naturale - ha dichiarato Baccini - Mi auguro che questa collaborazione continui ad essere proficua anche per altri progetti, come l'ampliamento di Ponte Ceci, un'opera strategica per i mezzi di soccorso da e per l'aeroporto. Anche grazie al sostegno ed alla competenza di aziende territoriali leader nel settore, come Adr, l'Amministrazione Comunale riuscirà a realizzare infrastrutture moderne ed efficienti per il benessere e la sicurezza di tutti i cittadini e visitatori".





