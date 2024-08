iLMeteo.it,Luglio 2024 è stato il più caldo della storia di Roma

Luglio 2024 è stato il più caldo della storia di Roma. È quanto afferma nella nota giornaliera Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it sottolineando che "sono state registrate 27 notti tropicali (minime superiori a 20°C) su 31 con minime medie di 22°C circa. Non solo: "In alcuni giorni - riferisce Sanò - le temperature non sono mai scese sotto i 25-26°C di notte". Per quanto riguarda la massima di luglio 2024, nella Capitale il valore medio è stato di 34,8°C. Dopo un inizio luglio leggermente più fresco, in cui il termometro che si è attestato sui 31-33°C, "i picchi di 37-40°C sono stati prevalenti - continua". In media sono stati registrati almeno 3 gradi in più rispetto al trentennio di riferimento 1991-2020. Non andrà meglio durante questo primo weekend di agosto: al momento le previsioni indicano che sulla capitale la colonnina di mercurio raggiungerà i 35°C.



