Giunta Roma, ok a carriera alias per i dipendenti capitolini

"Sembrava impossibile e invece anche questo obiettivo è raggiunto. Da oggi l'attivazione della carriera alias per il personale dipendente di Roma Capitale è realtà. Grazie all'assessore Andrea Catarci per confermarsi attento alleato della comunità Lgbtqia+ e per aver attivato l'iter che ha portato all'approvazione in giunta del testo così come già sottoscritto con le sigle sindacali". Così in una nota Marilena Grassadonia, coordinatrice dell'Ufficio Diritti Lgbt+ di Roma Capitale.

"Un testo semplice ma preciso che rispetta l'autodeterminazione del personale dipendente e che si pone come obiettivo quello di promuovere benessere e di creare luoghi di lavoro sempre più accoglienti e profondamente rispettosi di ogni soggettività. Grazie anche alla consigliera Erica Battaglia - prosegue - per essersi interessata alla questione e a tutta la giunta, con in testa il nostro Sindaco Roberto Gualtieri per l'approvazione della delibera".



