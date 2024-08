Giubileo, lavori Porta Pia,  modifiche al cronoprogramma per favorire il commercio

Accogliere nuove e ulteriori proposte, e possibilità di conciliare le esigenze dei lavori con quelle di chi vive e lavora nella piazza, con questo spirito si è svolto questa mattina un incontro pubblico a Porta Pia, aperto a tutti, tra assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, presidente del Municipio II Francesca Del Bello, impresa, commercianti e residenti. I lavori iniziati lo scorso 31 luglio sono già in piena attuazione. In questi giorni è già in corso il tombamento delle scale di accesso al sottovia e l'impresa sta pianificando le operazioni per proseguire anche con le altre lavorazioni.

In questo contesto, una delegazione di commercianti ha voluto incontrare Roma Capitale per ulteriori spiegazioni riguardo al progetto complessivo, dopo l'ultima riunione pubblica e a seguito dell'inizio del cantiere.

"Abbiamo voluto parlare con commercianti e residenti - commenta l'assessore Ornella Segnalini - perché la partecipazione ai progetti è il segreto della loro riuscita. In particolare, ci è stato chiesto di fare delle piccole modifiche al cronoprogramma dei lavori per evitare interferenze con le attività durante il periodo natalizio, per cui abbiamo stabilito di eseguire la seconda fase subito dopo le festività, così da favorire il più possibile la convivenza del cantiere con le attività commerciali e di vita. Inoltre, per ragioni legate alla fornitura dei materiali l'impresa ci ha chiesto un'interruzione dei lavori durante il mese di agosto. Anche questo aspetto è stato spiegato e pienamente condiviso. Abbiamo avuto riscontri molto positivi - conclude Segnalini -, il nuovo assetto della piazza sarà un ulteriore passo verso la sicurezza e il decoro dell'area".

"Dall'incontro di oggi - spiega la presidente Francesca Del Bello - è emersa la volontà da parte di tutti, una volta conclusi i lavori e restituiti alla cittadinanza nuovi spazi pubblici più ampi, ordinati e gradevoli, di proseguire nella collaborazione tra commercianti e istituzioni al fine di curarli e mantenerli. A questo intervento si aggiunge la realizzazione della zona 30 che entro l'anno il Municipio manderà in gara e che, insieme agli altri, contribuirà a riqualificare l'intero quartiere".



