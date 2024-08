Esodo estivo, bollino nero su Pontina e Appia verso il mare

Si intensificano anche da Roma e nel Lazio le partenze nel secondo grande weekend di esodo estivo.

Lungo la rete Anas Viabilità Italia prevede bollino nero in particolare nella mattinata di domani, sabato 3 agosto, e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto e nella giornata di domenica 4 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura.

Nel Lazio si segnala la strada statale 148 Pontina, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche e balneari del basso Lazio.



