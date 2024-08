Due diciottenni violentate a Roma, due arrestati

Le hanno prima fatte bere e poi violentate in casa. È quanto avvenuto alcuni giorni fa alla Borghesiana, quartiere nell'area est di Roma, dove due ragazze poco più che maggiorenni hanno subito violenza da parte di due uomini, uno di 24 e uno di 46 anni, che avevano conosciuto la sera prima. Il primo è stato arrestato in flagranza mentre il secondo è stato rintracciato in un deposito di autobus pronto alla fuga. Con lui, infatti, aveva anche un trolley pronto.

Entrambi sono stati portati nel carcere di Regina Coeli.



