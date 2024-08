Nave Humanity 1 soccorre 60 migranti, diretta a Civitavecchia

La nave Humanity 1 ha soccorso 60 migranti in acque internazionali al largo della Libia mentre si trovavano su una barca in difficoltà. Le persone a bordo, tra cui diverse donne, una incinta, nonché bambini e minori non accompagnati, non avevano con sé giubbotti di salvataggio o altri dispositivi di salvataggio, fa sapere Sos Humanity. Le autorità italiane hanno assegnato Civitavecchia come porto di sbarco. "Il viaggio durerà tre giorni e mezzo, un inutile peso aggiuntivo per i sopravvissuti", lamenta la ong.



