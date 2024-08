Laura Morante chiude con omaggio a Puccini I concerti nel Parco

'Prime donne', eroine e vittime nell'opera di Giacomo Puccini, di e con Laura Morante, è il gran finale del Festival I Concerti nel Parco, il 2 agosto alle 21, alla Casa del Jazz. Lo spettacolo, all'insegna dell'opera lirica e del teatro, è dedicato alle figure tragiche delle opere del compositore in occasione del centenario della sua morte.

L'attrice toscana, che firma anche il testo, analizza i profili psicologici e le caratteristiche delle protagoniste dei capolavori del musicista lucchese, donne sensibili e sensuali, forti e vitali ma inesorabilmente votate al sacrificio.

Speculare al racconto ed elemento imprescindibile dello spettacolo, l'esecuzione di arie d'opera e brani strumentali di Puccini, eseguite dal giovane e soprano Francesca De Blasi, Davide Alogna al violino e Antonello D'Onofrio al pianoforte.

Ecco, allora, Tosca, gelosa dell'amante ma anche determinata a non arretrare davanti alla violenza del potere. Turandot, che fonde con il fiabesco l'intenso universo femminile pucciniano, fra crudeltà, enigmi e morte. Un Principe pronto all'estremo sacrificio per un improvviso amore totalizzante e una Principessa che si nega alle gioie dell'amore, prigioniera di se stessa, ossessiva e misteriosa. Mimì con la costante fiducia nell'amore, unica e totale consolazione che l'accompagna sino alla morte, in una Parigi di giovani bohémiens poveri di denaro ma ricchi di speranze, illusioni, minuscole felicità, infinita voglia di vivere. Madama Butterfly, il sogno di un amore assoluto, che vince ogni dubbio, condotta alla morte dal tradimento dell'amante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA