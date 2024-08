La Roma presenta il kit away, debutterà con l'Olympiacos

La Roma ha svelato il kit da trasferta per la stagione 2024/25. Ispirato a Testaccio, luogo iconico del tifo giallorosso, la maglia si presenta su base bianca sulla quale compare a contrasto un disegno arancione che richiama lo spray utilizzato per le opere della street art. La stessa gradazione di colore è replicata sulle tre strisce applicate su spalle e le maniche. Sul petto, poi, il logo dello sponsor tecnico e il lupetto di Gratton. Il collo è a V mentre sul retrocolletto compare l'anfora, simbolo proprio del rione Testaccio, riferimento al Monte dei Cocci. Pantaloncini e calzettoni - sempre su base bianca - completano il kit. La nuova divisa sarà indossata per la prima volta in occasione dell'amichevole del 3 agosto in programma a Rieti, allo Stadio Manlio Scopigno, contro l'Olympiacos.



