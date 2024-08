A Fiumicino iniziativa donazione sangue e prevenzione tumori

Lunedì 5 agosto, dalle 7 alle 12, la Corte di Villa Guglielmi, ad Isola Sacra, ospiterà un'iniziativa sociale, "Cinzia nel cuore", patrocinata dal Comune di Fiumicino ed organizzata dall'Associazione "Il cuore di Cristiano Odv - Ets". I partecipanti avranno l'opportunità di donare il sangue e la raccolta sarà gestita dal team dell'Advs dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Saranno inoltre allestiti stand dedicati alla prevenzione del tumore al seno e dei tumori della pelle. I visitatori potranno ricevere informazioni dettagliate su come prevenire queste malattie, l'importanza della diagnosi precoce e le migliori pratiche per la salute della pelle e del seno. Oncologi specializzati, presenti sul posto, si renderanno disponibili per rispondere a domande specifiche riguardanti la prevenzione e la cura dei tumori.



