Viterbo, presentato il servizio 'Sos Caldo'

L'iniziativa 'Sos caldo' è stata presentato questa mattina con una conferenza stampa nella Sala Aurore del Comune di Viterbo.

Il servizio che sarà attivo dal 1 al 31 agosto, prevede l'assistenza alle persone anziane e fragili che in questo periodo di grande caldo hanno difficolta a svolgere le normali azioni della vita quotidiana.

Nello specifico, facendo una semplice telefonata ai numeri 1520 attivo 24 su 24, e allo 0761270957 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19, si potrà richiedere la consegna a domicilio della spesa o dei medicinali necessari.

Inoltre, è previsto anche un servizio di ascolto per le persone che nel periodo estivo possono trovarsi da sole.

A presentare questa mattina l'iniziativa l'assessora alle politiche sociali Patrizia Notari Stefano e la presidente del comitato Croce Rossa Cristina Bugiotti.

"Siamo al terzo anno del servizio Sos Caldo - ha detto Notaristefano - l'abbiamo riproposta perché ci siamo resi conto di quanto sia importante stare vicini alle persone anziane e fragili durante il mese di agosto, quando la famiglia si parte per le ferie. Il grande caldo di questi giorni rende difficile anche svolgere una normale routine quotidiana, per questo forniremo una serie di servizi di supporto, compreso quello di ascolto per quelli che sono soli e hanno difficoltà." Il servizio coprirà Viterbo e le frazioni di San Martino, Bagnaia, Tobia, e Grotte Santo Stefano.

"Gli anziani ci chiamano spesso per avere un supporto, specialmente per avere farmaci portati a casa senza dover uscire. - ha spiegato Bugiotti - Chiamando risponderanno i volontari della Croce Rossa e del servizio civile. In particolare, al 1520 ci sono a disposizione medici e psicologi, per dare supporto alle persone che vivono l'isolamento in questo periodo. In più forniremo il servizio Pronto farmaco e pronto spesa."



