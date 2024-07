Viterbo, la strada Tuscanese martoriata dagli incendi

Ancora un incendio sulla Sp2 che porta da Viterbo a Tuscania. Sabato scorso ad ardere sono stati vari ettari di terreno, sia coltivato che brullo, della valle situata sotto il ponte all'ingresso di Tuscania.

In quel caso, ad aiutare le varie squadre di vigili del fuoco e protezione civile intervenute per domare le fiamme, furono due canadair, che effettuando una serie di passaggi riuscirono a spegnere l'incendio che e avvampava da varie ore.

Il giorno dopo, le fiamme sono scaturite nello stesso punto, ma dall'altro lato del ponte, dove hanno divorato vari ettari di vegetazioni e un fabbricato rurale, arrivando a lambire la vecchia cartiera.

Oggi pomeriggio, le fiamme sono tornate ad ardere sulla stessa strada, distruggendo ancora coltivazioni e sterpaglie in zona Cipollaretta, alle porte di Viterbo.

Sul posto varie squadre di vigili del fuoco e il gruppo di protezione civile Tuscia Viterbo.

Anche questa volta è dovuto intervenire un elicottero per dare aiuto al personale impegnato a terra. La strada è stata interdetta al traffico per varie ore.

Sul posto le pattuglie di polizia locale del capoluogo.



