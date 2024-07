Stretta ai borseggiatori in metro, 5 arresti a Roma

Stretta da parte della Polizia di Stato ai borseggiatori in metro: i controlli rafforzati, disposti dalla Questura di Roma, con personale in borghese e in divisa all'interno dei vagoni, ha portato nelle ultime ore ad altri 5 arresti. In zona Viminale gli agenti della sezione Volanti e dei commissariati Celio e Trastevere, sono intervenuti, a seguito di una chiamata all' 112 NUE, traendo in arresto una coppia di borseggiatori nella fermata metropolitana di "Repubblica", presso la banchina della Metro A direzione "Anagnina". I due, un cubano di 31 anni ed una ecuadoregna di 35, dopo essere saliti alla fermata metro "Barberini" ed aver avvistato le loro 'prede', si sono avvicinati ad una coppia di genitori bulgari, entrambi con i loro bambini in braccio al fine di derubarli.

Infatti poco dopo, il papà con il figlio di 4 anni in braccio è stato avvisato da un passeggero che il cubano stava tentando di aprirgli il marsupio e, proprio in quel momento, l'uomo si è accorto di non avere più il proprio cellulare; cercando di riappropriarsene ha tentato di bloccare lo straniero il quale, non curante della presenza del bambino in braccio al proprio genitore, lo ha spinto violentemente tentando di divincolarsi.

Giunti presso la fermata "Repubblica" i due borseggiatori hanno provato a scappare ma la donna 35enne dell'Ecuador, accortasi della presenza dei poliziotti giunti immediatamente sulla banchina, ha estratto dalla borsa il cellulare dell'uomo appena derubato gettandolo in terra per disfarsene e fuggire, ma sono stati poi entrambi bloccati dagli agenti. Accompagnati presso gli uffici del commissariato Viminale, al termine delle indagini, i due stranieri sono stati arrestati per rapina in concorso.

Sono stati gli agenti del reparto Volanti impiegati nell'attività di prevenzione e repressione dei reati predatori all'interno della metro ad arrestare altri 3 giovani egiziani, due di loro già noti agli uffici di Polizia, perché gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso.

Parallelamente, gli investigatori del commissariato Viminale hanno scoperto che 2 degli odierni indagati avevano commesso altre rapine effettuate anche con l'uso dello spray urticante.





