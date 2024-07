Scuole di Roma collegate al 112 contro i furti a raffica

Sessanta scuole di Roma collegate al Nue 112, il Numero unico delle emergenze, per rendere più rapido l'intervento delle forze dell'ordine in caso di intrusione e saccheggio, un fenomeno tristemente diffuso in particolare nella periferia est della Capitale. È il contenuto del protocollo d'intesa siglato oggi in Prefettura di Roma: alla firma hanno partecipato il prefetto Lamberto Giannini, presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco Roberto Gualtieri, il dg dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Anna Paola Sabatini nonchè l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. Grazie a questo accordo da oggi il primo slot di scuole di competenza di Roma Capitale - sono in tutto 860 quelle dotate di sistema di sorveglianza - sarà collegato direttamente alla centralina del Nue.

Del primo slot, ha spiegato Segnalini, fanno parte in particolare scuole del V e VI Municipio ma anche del III e del IV. Nella seconda fase di attuazione, il sistema verrà incrementato e progressivamente esteso al complesso delle scuole capitoline. L'obiettivo è quello di aumentare gli standard di sicurezza e ottimizzare i tempi di intervento. Tutti i sistemi i sistemi di sorveglianza antintrusione attualmente installati sono di proprietà e in carico per la manutenzione al dipartimento Lavori pubblici di Roma Capitale e sono collegati alla Sala regia allarmi (Sra) che assicura il controllo da remoto e il corretto funzionamento in tempo reale. Per garantire l'efficacia del protocollo, il Dipartimento capitolino in collaborazione con la Regione Lazio e l'USR, con il coordinamento del gabinetto del sindaco di Roma Capitale, ha elaborato l'intera procedura per creare il collegamento diretto e in tempo reale dei sistemi antintrusione con le forze dell'ordine. A tale riguardo, il Dipartimento LlPp ha già iniziato a predisporre tecnicamente le centrali di allarme esistenti al collegamento al Nue Il sistema, che già consente di identificare immediatamente la scuola interessata da un allarme e determinarne la posizione geografica, invierà il segnale direttamente alle forze dell'ordine competenti per il tramite del NUE-112, il quale garantirà interventi tempestivi per risolvere le emergenze, aumentando significativamente la sicurezza nelle scuole di competenza di Roma Capitale aventi sede nel territorio comunale.

"Grazie alle istituzioni per l'attenzione e la sensibilità mostrata verso la struttura scolastica - ha detto il prefetto Giannini - Per questo sono presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine che saranno responsabili di piano di intervento.

Sottolineo, da cittadino e genitore, come ci sia stato un salto di qualità nelle nostre scuole che va difeso dalla prefettura a fronte di una digitalizzazione e attrezzature che faremo in modo di difendere perché così difendiamo i nostri bambini". "Le nostre scuole grazie anche al Pnrr - ha detto Sabatini - sono state dotate di strumentazioni tecnologiche. Essere depredati è un furto di futuro per i ragazzi".



