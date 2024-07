Musica:a Fiumicino i Barkee Bay cantano il viaggio green (2)

Il flash mob ha rappresentato un momento di attenzione e sensibilizzazione sul viaggio sostenibile, pensato dalla Capogruppo Mundys per celebrare durante le partenze estive, i valori che guidano l'operato delle aziende del gruppo, nel connettere persone e infrastrutture.

All'aeroporto di Fiumicino stanno transitando in questi giorni mediamente oltre 160 mila passeggeri quotidianamente, con un record di 176 mila registrato lo scorso 14 luglio. Un incremento del traffico passeggeri del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e diretto verso le principali mete estive di Spagna e Grecia, come Ibiza, Palma di Mallorca, Santorini, Mykonos. A queste si aggiungono i nuovi collegamenti da Roma, avviati per la stagione estiva 2024, che permettono di raggiungere anche le città di Izmir, Norimberga, Hannover e Brest. Tra le mete intercontinentali si conferma come top destination la città di New York, collegata con 11 partenze giornaliere da Fiumicino. Di rilievo anche il mercato medio-orientale grazie ai nuovi collegamenti operati da Ita Airways per Riyadh, Accra e Dakar. Sono infatti i viaggiatori il focus dell'operato del Gruppo Mundys che, con la collaborazione di tutte le società controllate, ha dedicato loro anche il progetto "The Line". Attraverso un reportage, che ha visto la fotografa Enrica Panà ritrarre i volti di 75 persone in movimento, sono state raccontate le storie provenienti da tutto il mondo, diverse tra loro ma connesse da un unico denominatore: il Gruppo Mundys e le esperienze di viaggio nelle aree geografiche dove le sue infrastrutture sono presenti.

L'itinerario ha portato così Panà a viaggiare dall'Europa all'America Latina alla scoperta di storie emozionanti, tra queste quella dei Barkee Bay: una band italiana in viaggio per condividere con le persone la passione per la musica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA