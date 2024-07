Un medico è stato trovato morto all'interno del suo studio in zona Casilina a Roma. A dare l'allarme alcuni pazienti in tarda mattinata. Sul posto la polizia che indaga. L'ipotesi è che si sia suicidato con un colpo di pistola. Per ricostruire quanto accaduto la polizia scientifica per i rilievi e gli agenti del commissariato Porta Maggiore.



