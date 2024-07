Rogo a Monte Mario: evacuati palazzi, sede Rai e Osservatorio astronomico

A causa del vasto incendio divampato a Monte Mario, a Roma sono state evacuate quattro palazzine e 40 persone dall'Osservatorio Astronomico. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco col supporto di due autobotti e mezzi di protezione civile. In azione per spegnere le fiamme anche elicottero Drago VF159 e sta arrivando in ausilio dall'Aquila un altro elicottero.

È stata evacuata la sede Rai di via Teulada a causa del vasto incendio scoppiato a Roma, nella zona di Monte Mario zona Monte Mario. È stata sospesa la puntata di Estate in Diretta, in onda su Rai1, e i lavoratori delle sedi anche di via Goiran, via Gomenizza, via Novaro sono stati invitati a lasciare, in via precauzionale, gli insediamenti aziendali.

"Gravissimo incendio alle spalle della sede Rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare", ha scritto su Facebook Sigfrido Ranucci, postando un video delle fiamme con un elicottero dei vigili del fuoco impegnato sul posto.



