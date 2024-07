Impianto di lavorazione dei rifiuti sequestrato ad Anagni

Un impianto per il trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi è stato sequestrato dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico nella zona industriale di Anagni e l'amministratore è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Frosinone.

I carabinieri, al termine di un'ispezione compiuta con la collaborazione dei tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente hanno contestato alla società che gestisce l'impianto di non avere rispettato l'autorizzazione ambientale posseduta. Sul sito era presente un impianto per l'abbattimento dei fumi in atmosfera per contrastare l'inquinamento ma dalle carte esaminate dai carabinieri non risulta autorizzato.

L'area produttiva sequestrata è ampia 1.680 metro quadrati e viene stimata di un valore complessivo pari a 600mila euro.





