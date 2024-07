Dal 1 all'8 agosto il Festival delle Terrazze di Roma

Torna a Roma la seconda edizione di 'ALTrE Piazze - Festival delle Terrazze', un evento che celebra il valore storico, architettonico e sociale delle terrazze della Capitale. Dal 1° all'8 agosto il festival, completamente gratuito, offrirà un'occasione unica per esplorare dieci straordinarie terrazze trasformate in piazze di eventi, installazioni e convivialità. E' quanto si legge in una nota.

"Le terrazze romane - spiega la direttrice della manifestazione Laura Calderoni - non sono solo spazi in quota, ma veri e propri affacci sulla storia, luoghi da cui è possibile scoprire la stratigrafia di Roma tra passato e presente in una cornice architettonica unica". Protagonista del festival sarà la Terrazza dei Laboratori dei Cerchi del Teatro dell'Opera al Circo Massimo. Nel corso della settimana sarà possibile visitare anche altre location: la terrazza del Palazzo Fao; la terrazza del Mausoleo di Romolo al Casale Torlonia; la terrazza e Palazzo Rhinoceros, progettato da Jean Nouvel per Alda Fendi; la terrazza della Fondazione Scelsi; la terrazza di Palazzo Mazzoni che offrirà una vista sulla parte orientale della Garbatella; la terrazza del Liceo Avogadro, con una visita astronomica serale con telescopi; la terrazza del Palazzo Inail, affacciata su Piazza Venezia; la terrazza di Palazzo Wedekind. Infine, la terrazza della Scuola 'Trento e Trieste'.

Il Festival ha un'attenzione particolare all'accessibilità e offre laboratori dedicati ai più piccoli. Il progetto, organizzato da Open City Roma da un'idea di Luigi Castelli Gattinara, è promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, ed è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali.





