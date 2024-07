Taglia la testa a un cane e aggredisce agenti, arrestato a Roma

Ha tagliato la testa a un cane con un coltello poi ha aggredito i poliziotti intervenuti. E' accaduto ieri in via Bottidda, in zona Rocca Cencia, a Roma. A dare l'allarme un vicino che ha visto l'uomo tagliare la gola al cane nel coltello.

All'arrivo degli agenti delle volanti e del Distretto Casilino, ha prima lanciato contro di loro la carcassa del cane, poi ha provato a colpirli con calci e pugni, infine ha divelto la porta di casa scagliandogliela contro. L'uomo, un cittadino del Gambia di 40 anni, è stato bloccato con il taser e arrestato.



