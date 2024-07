Rfi, stop tratte linea Roma-Napoli-Formia per lavori

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, effettuerà importanti lavori infrastrutturali e di upgrade tecnologico sulla linea Roma - Napoli via Formia nel periodo dal 3 al 23 agosto. Pertanto, per consentire l'operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 3 al 23 agosto tra le stazioni di Minturno e Villa Literno; dal 19 al 20 agosto anche tra le stazioni di Formia e Villa Literno.

I lavori riguardano il consolidamento e l'impermeabilizzazione della volta della galleria ferroviaria del Massico, oltre a interventi propedeutici alla realizzazione dell'ACC-M (Apparato Centrale a Computerizzato Multistazione) sulla tratta Villa Literno - Formia, un sistema che permetterà di garantire maggiore regolarità alla circolazione dei treni.

I cantieri, del valore complessivo di circa 60 milioni euro, vedranno impegnate oltre 30 persone tra tecnici di RFI e altre ditte appaltate per l'intera fase dei lavori.



