Laura Pausini raddoppia, nuove date a Bari e Roma in inverno

Doppi appuntamenti a Bari e Roma per il tour invernale di Laura Pausini. La cantante ha infatti raddoppiato le date in entrambe le città: sarà sia il 15 che il 16 novembre in Puglia, mentre nella capitale si esibirà il 18 e 19 dello stesso mese.

Quarto show a Bari e sesto a Roma in meno di un anno per Pausini, che con il suo decimo tour mondiale ha superato i 450mila spettatori e registrato sold out nelle arene e nei palazzetti più prestigiosi in Europa, Sud America e negli Stati Uniti, un risultato che batte i record precedenti.

Il nuovo tour debutterà il 4 novembre alla O2 Shepherd's Bush Empire di Londra e proseguirà a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.



