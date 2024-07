Incidente sull'Appia a Latina, un morto e un ferito grave

Un incidente mortale si è verificato intorno all'ora di pranzo di oggi sull'Appia, poco prima dell'incrocio con via dei Monti Lepini, a due passi da borgo Faiti, a Latina. È qui che, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo operativo Radiomobile del capoluogo pontino, al km 73 una moto Yamaha si è scontrata con un furgone Fiat Ducato, il quale stava svoltando a sinistra per effettuare una consegna in una stradina al lato della via.

Dopo l'impatto, la Yahama ha finito la sua corsa contro un albero che costeggia la carreggiata, non lasciando scampo all'uomo alla guida, mentre la sua compagna in sella insieme a lui è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Il corriere al volante del furgone, invece, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti, in condizioni giudicate non gravi.

Sul posto, oltre ai militari del nucleo operativo Radiomobile di Latina, anche una gazzella dei carabinieri della Stazione di Latina Scalo e una di borgo Grappa, con questi ultimi che si sono occupati di gestire la viabilità.



