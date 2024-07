Filippo Timi in Salomè l'Ammazza Re ai Concerti nel Parco a Roma

Una piece dirompente che parla di desiderio, attesa, ossessione, esercizio del potere liberamente ispirata alla "Salomè" di Oscar Wilde. È "Salomè l'Ammazza Re", il nuovo lavoro teatrale di e con Filippo Timi che il 1 agosto viene presentato in prima assoluta a Roma al Festival I Concerti del Parco, nel magnifico scenario della Casa del Jazz. Timi è autore del testo, interprete e regista dello spettacolo di cui cura anche l'ideazione delle videoproiezioni originali. Ispirato al capolavoro di Wilde ma dai contenuti fortemente autobiografici, è costruito su una continua interazione tra recitazione, suoni e immagini, in un'azione scenica che coinvolge l'attore e gli altri partner, i musicisti Rodrigo D'Erasmo, già violinista degli Afterhours, direttore d'orchestra e cantante, con il quale l'attore ha sviluppato negli ultimi anni una intensa collaborazione artistica; Mario Conte, pianista, compositore e producer che compone alternando musica acustica ed elettronica, e il giovane ballerino umbro Mattia Chiarelli. L'edizione 2024 dei concerti nel Parco è realizzata in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma per la Casa del Jazz, sotto la direzione artistica di Teresa Azzaro.



