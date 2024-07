Da domani al via i lavori di restyling dell'area di Porta Pia

Inizierà domani la prima fase dei lavori di riqualificazione che interessa il tratto di via Nomentana, da via Messina a via Ancona, nella area di Porta Pia.

Lo rende noto il Campidoglio. L'intervento eseguito dal dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale prevede una completa messa in sicurezza dell'area grazie all'ampliamento dei marciapiedi, il tombamento delle scale del sottovia pedonale inutilizzato, il prolungamento della ciclabile, la sistemazione delle aree di sosta dei bus e del verde pubblico. I lavori hanno un costo complessivo di circa 1,4 milioni. Una parte dell'investimento ricade nel finanziamento giubilare dedicato ai marciapiedi, la restante quota è coperta dal bilancio di Roma Capitale. La conclusione della prima fase è prevista entro dicembre. In ogni momento l'accesso a negozi e abitazioni sarà sempre garantito.

"Il motore del progetto sono la sicurezza e la valorizzazione del paesaggio urbano, inteso come ambiente di vita e luogo di socialità - spiega l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini -. Si tratta di un intervento di dimensione relativamente contenuta, la cui capacità di incidere sull'assetto esistente in termini di qualità della vita è invece rilevante. Con la chiusura degli accessi al sottopasso, la sistemazione dei marciapiedi, la realizzazione di un'ampia area pedonale pavimentata e sistemata a verde sarà possibile riconsegnare ai romani un luogo in cui passeggiare, sostare ed esercitare le proprie attività professionali e commerciali. È un lavoro importante per la riqualificazione e la rinascita di un'area preziosa che va recuperata e riportata alla propria vocazione di settore vitale e rappresentativo della nostra città. A fianco a questo intervento - conclude Segnalini - sono previsti anche i lavori giubilari lungo la tratta urbana di via Nomentana, per mettere in sicurezza un'altra grande arteria romana".



