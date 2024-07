Torna Roma Arte in Nuvola, saranno 140 le gallerie partecipanti

Centoquaranta gallerie partecipanti e tanta attenzione agli espositori di Centro e Sud Italia. Sono queste le premesse della prossima edizione di Roma Arte in Nuvola, la grande fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea della Capitale, prevista dal 22 al 24 novembre.

Dopo i 35mila visitatori dello scorso anno, la quarta edizione si propone di dare spazio alle nuove tendenze e gli artisti che meglio le rappresentano. Il Paese ospite sarà il Portogallo, che promuoverà con il ministero della Cultura e l'ambasciata del Portogallo in Italia la Collezione statale d'arte contemporanea con una selezione di opere curata da Sandra Vieira Jürgens.

Nel programma della fiera incontri, esposizioni, installazioni e performance; ma anche omaggi, come quello a un pioniere dell'arte astratta riconosciuto tra Europa, Stati Uniti e Giappone: Pietro Consagra. Tra le sue opere esposte ci saranno i Matacubi, che invitano i visitatori a interagire con le sculture in modo ludico. Ma sarà pure ricostruito idealmente il suo studio romano nelle fotografie di Claudio Abate.

Ci sarà spazio anche per il duo Vedovamazzei e le loro opere inedite. E, a settant'anni dal suo arrivo nella Città eterna, si celebrerà anche il pittore siciliano Piero Guccione nella mostra La città sognata. Opere 1962-1972, una selezione di lavori ad olio su tela che ripercorreranno le principali fasi espressive del suo periodo romano maturato accanto a un grande maestro come Renato Guttuso.



