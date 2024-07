Sgomberati da palazzine Rfi: accampati da giorni, 'dateci casa'

Lo sgombero di palazzine fatiscenti, anche per questioni di ordine pubblico, c'è stato ma l'assistenza alloggiativa no. E così una trentina le persone, che occupavano gli edifici di Rfi in zona Mandrione, si ritrovano accampate in un pezzo di prato sotto gli archi dell'acquedotto romano che costeggia via Casilina vecchia.

"Sapevano doveva esserci lo sgombero -dice un immigrato originario del Senegal - ho un lavoro precario ed ero lì da tre mesi ora non so dove andare". Una donna, senegalese anche lei ex abitante delle due palazzine subito abbattute perchè pericolanti, era lì con il marito da sette mesi. Anche loro cercano un tetto. "Siamo andati a Villa Fiorelli la prima notte, sappiamo che non era bello vivere dove giocano i bambini ma abbiamo pensato che così ci avrebbero considerato. La mattina i vigili urbani ci hanno fatto delle promesse: avrebbero trovato un alloggio a tutti, ma oggi non ci stanno rispondendo. Era solo una tecnica per calmarci", dice il marito della donna un tempo occupato ma che ora, dice, "ha perso lavoro, documenti, contributi". In attesa di un alloggio ora vivono qui, un pezzo di terra che il comitato di quartiere ha strappato al degrado. Poche tende per ripararsi e nulla più. Qualche materasso a terra.

L'inizio di una nuova tendopoli come le tante a Roma di chi non ha una casa nè occasione di un riparo dignitoso.



