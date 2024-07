Sanità: Rocca, prenotazioni Recup aumentate del 292%

Nel primo semestre del 2024 2,4 milioni di prestazioni potenziali dal privato convenzionato (45%) erano prenotabili attraverso il sistema Recup. Analizzando il rapporto tra il primo semestre 2022 e il primo semestre 2024, il Recup mostra una parabola crescente: le prenotazioni sono aumentate del 292,87%. Infatti, il primo semestre 2024 ha registrato 860mila prenotazioni rispetto alle 293mila richieste di gennaio-giugno 2022. L'incremento c'è anche confrontando il primo semestre 2023, quando le prenotazioni sono state oltre 303mila, con lo stesso periodo dell'anno in corso: 555mila in più (182,89%). I dati li fornisce la Giunta regionale del Lazio.

"Questa è una storia che non vogliamo solo raccontare, ma costruire, insieme. Un progetto partecipato di cui tutti siamo realmente protagonisti. Un cambiamento profondo che richiede tempo ma - come per tutte le grandi sfide - saremo inesorabili, perché potrà cambiare profondamente la sanità, rendendola davvero umana e accessibile a tutti", commenta il presidente della Regione, Francesco Rocca. Replica l'ex assessore alla Sanità del Lazio e oggi consigliere di opposizione con Azione e responsabile del Welfare per il partito. "Chi si loda si sbroda, i cittadini del Lazio pagano 4 miliardi di euro per servizi non erogati né dalle strutture pubbliche né da quelle accreditate .

Purtroppo Rocca ha perso l' occasione, come presidente della seconda Regione italiana, di porre con forza al governo nazionale il tema di sostenere adeguatamente il fondo sanitario che raggiunge il suo punto più basso di finanziamento rispetto al Pil da dieci anni ed è stato tra l'unico tra i presidenti a sostenere il decreto fuffa sulle liste di attesa. Vedo aggirarsi avvoltoi su alcune strutture in crisi e temo grandi difficoltà per il personale che fugge dal pubblico. Non saranno certo le autocelebrazioni a recuperare il calo dei consensi che vede il presidente Rocca terz'ultimo tra i governatori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA