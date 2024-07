Rocca, tendone a Termini? Trovare soluzione per senza tetto

"La tensostruttura a Termini per i senza fissa dimora è un tema che riguarda il Commissario" Roberto Gualtieri. "Noi ci occupiamo di dare risposta sanitaria a tutti i cittadini. Si deve trovare la risposta più decorosa e dignitosa per le persone senza fissa dimora. Questa è una priorità non negoziabile, per quello che mi riguarda. So che c'è un dialogo tra il commissario Gualtieri e la Santa Sede per individuare quali possono essere le risposte migliori. Non entro a gamba tesa in responsabilità altrui". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, all'inaugurazione di un nuovo reparto all'ospedale Santa Maria Goretti si Latina.



